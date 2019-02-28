В Крест-Хальджай произведен запуск котельной по временной схеме

27 февраля в 21.16 часов произведен запуск котельной «Центральная» села Крест-Хальджай Томпонского района. В данное время электроснабжение котельной восстановлено по временной схеме. Оперативной бригадой филиала ГУП «ЖКХ РС (Я)» продолжаются аварийно-восстановительные работы по восстановлению электроснабжения котельной на постоянной основе.

Напомним, что сегодня, 27 февраля произошла остановка котельной вследствие обрыва проводов электросетей из-за повреждения грузовым автотранспортом. К котельной подключены 38 многоквартирных домов, порядка 80 частных жилых домов, два образовательных и два дошкольных учреждения, два объекта здравоохранения. В Томпонском районе находится первый заместитель министра ЖКХ и энергетики РС (Я) Вячеслав Емельянов и следит за ходом восстановительных работ.