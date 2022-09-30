В Кремле сегодня подпишут четыре договора о принятии новых субъектов

Сегодня в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца в 15.00 моск. времени будут подписаны четыре договора о принятии в состав РФ новых субъектов: ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. Так, количество регионов в России увеличится до 89.

Перед началом церемонии президент РФ Владимир Путин выступит с объемной речью, анонсировал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, сообщает «Российская газета».

В Кремле уже начали собираться сенаторы и депутаты. Сюда же должны прибыть глава ДНР Денис Пушилин, глава ЛНР Леонид Пасечник, глава Запорожской области Евгений Балицкий, глава Херсонской области Владимир Сальдо.

Отметим, что этой ночью Владимир Путин подписал указы о признании Запорожской и Херсонской областей независимыми территориями.