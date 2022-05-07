07.05.2022
17:49
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Происшествия
В Красноярском крае сильные лесные пожары. Погибли дети…
Двое детей погибли в Красноярском крае из-за сильных пожаров. В регионе горят около 200 строений, несколько пилорам и детский сад, сообщает краевое МЧС. Из-за сильного ветра огонь быстро распространяется из лесов на жилые дома. В регионе объявлен режим ЧС, сообщает тгк Лента дня
Источник: тгк Лента дня
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