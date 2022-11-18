В Красноярске застряли пассажиры АК «Якутия» без питания и ночлега

Обещали обеспечить питанием и гостиницей, но не сделали этого: в Красноярске почти на сутки застряли пассажиры АК «Якутия», сообщает тгк @yakutia_kp. Рейс до Якутска задержали почти на сутки.

Как сообщил @yakutia_kp один из пассажиров, изначально вылет должен был состояться 18 ноября в 15:10 по местному времени (17:10 по Якутии). Однако пассажиры получили уже 8 смс-сообщений об изменении даты вылета — согласно этим данным, рейс должен вылететь только следующим утром. Пассажиров питанием и гостиницей не обеспечили, версий причин задержки сразу несколько.

Что происходит в Красноярске: https://www.yakutia.kp.ru/daily/27473.5/4679598/