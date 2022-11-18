18.11.2022
21:32
523
Происшествия
В Красноярске застряли пассажиры АК «Якутия» без питания и ночлега
Обещали обеспечить питанием и гостиницей, но не сделали этого: в Красноярске почти на сутки застряли пассажиры АК «Якутия», сообщает тгк @yakutia_kp. Рейс до Якутска задержали почти на сутки.
Как сообщил @yakutia_kp один из пассажиров, изначально вылет должен был состояться 18 ноября в 15:10 по местному времени (17:10 по Якутии). Однако пассажиры получили уже 8 смс-сообщений об изменении даты вылета — согласно этим данным, рейс должен вылететь только следующим утром. Пассажиров питанием и гостиницей не обеспечили, версий причин задержки сразу несколько.
Что происходит в Красноярске: https://www.yakutia.kp.ru/daily/27473.5/4679598/
Фото: тгк @yakutia_kp
Источник: тгк @yakutia_kp
Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш Whatsapp
+7 (999) 174-67-82
+7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!
Наверх
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
18.11.2022
0
190
18.11.2022
0
147
18.11.2022
0
419
18.11.2022
0
137
18.11.2022
0
214
18.11.2022
0
196
18.11.2022
0
282
18.11.2022
0
934
18.11.2022
0
407
18.11.2022
0
912
18.11.2022
0
551
18.11.2022
0
510
18.11.2022
0
310
18.11.2022
0
788
18.11.2022
0
506
18.11.2022
0
246
18.11.2022
0
255
18.11.2022
0
218
18.11.2022
0
257
18.11.2022
0
485
18.11.2022
0
894
18.11.2022
0
1608
18.11.2022
0
834
18.11.2022
0
340
18.11.2022
0
1331
18.11.2022
0
1716
18.11.2022
0
454
18.11.2022
0
1319
18.11.2022
0
617
18.11.2022
0
318
18.11.2022
0
491
18.11.2022
0
3276
18.11.2022
0
2080
18.11.2022
0
1202
18.11.2022
0
537
18.11.2022
0
318
18.11.2022
0
1112
18.11.2022
0
352
18.11.2022
0
1399
18.11.2022
1
7747
18.11.2022
0
1328
18.11.2022
0
1144
18.11.2022
0
331
18.11.2022
0
1527
18.11.2022
0
2080
18.11.2022
0
575
18.11.2022
0
214
18.11.2022
1
1199
18.11.2022
0
479
18.11.2022
1
716
18.11.2022
0
578
18.11.2022
0
789
18.11.2022
0
899
18.11.2022
0
739
18.11.2022
0
949
18.11.2022
0
20692
17.11.2022
0
1887
17.11.2022
0
706
17.11.2022
0
415
17.11.2022
0
484
17.11.2022
0
336
17.11.2022
0
439
17.11.2022
0
1919
17.11.2022
0
1657
17.11.2022
0
1562
ТОП НОВОСТИ
12.11.2022
0
25467
13.11.2022
1
14812
16.11.2022
0
12383
17.11.2022
0
11632
16.11.2022
0
10844
18.11.2022
1
7945
15.11.2022
0
6425
15.11.2022
0
6025
Добавить комментарий