В «красном улусе» Якутии идут досрочные выборы главы

Сегодня, 12 декабря, в 8:00 часов В Чурапчинском улусе началось голосование на избирательных участках на досрочных выборах главы района. На 10 утра проголосовали 10,14 процентов избирателей от числа включенных в списки избирателей. В избирательный бюллетень внесены имена 5 кандидатов: Степан Саргыдаев («Единая Россия»), Николай Попов (КПРФ), Илья Николаев («Новые люди»), Евгений Негнюров («ЛДПР») и самовыдвиженец Роман Егоров.

Фото: SAKHALIFE.RU Источник: сетевое издание SAKHALIFE.RU

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