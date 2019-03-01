В котельной села Едяй предстоит модернизация

В этом году в селе Едяй Хангаласского района Якутии планируют модернизировать котельную, которая обеспечивает теплом все социально значимые объекты и 80 процентов частных жилых домов. Будет увеличена ее мощность на 0,88 мегаватт и обновлено насосное оборудование, сообщили в Хангаласском филиале ГУП «ЖКХ РС (Я)».

Так будут созданы условия для подключения к сетям централизованного теплоснабжения оставшихся 27 частных жилых домов села. Уже в этом году котельная подаст тепло 12 новым потребителям.

Сегодня на смене в котельной «Квартальная» машинист-кочегар Александр Сергеев с напарниками Сергеем Поповым и Андреем Кельциновым. Александр Владимирович — ветеран ГУП «ЖКХ РС (Я)», в сфере жилищно-коммунального хозяйства работает с конца 90-х годов. Тогда в селе функционировали маломощные тепловые источники для снабжения социальных объектов. Шесть лет назад здесь запустили новую квартальную котельную мощностью 5,76 МВт, оптимизировав пять объектовых.

Под руководством мастера Константина Филиппова в Едяйском участке Хангаласского филиала трудятся двенадцать машинистов-кочегаров, слесари, сварщик, водитель погрузчика и заправщик. Коллектив участка обеспечивает надежным теплоснабжением школу, детский сад, центр досуга, библиотеку, фельдшерско-акушерский пункт, два муниципальных и 77 частных домов.

В период действия автозимников в село будут доставлены технические материалы для реконструкции котельной и опережающие объемы котельного топлива.

«Один котел на замену доставлен. В летний подготовительный период начнем работы по подключению новых объектов. В этом году планируем сделать врезки для домов по одной улице, на следующий год постараемся подать тепло всем жителям частных домов», — отметил мастер участка Константин Филиппов.

Кроме того в отдаленные наслега Хангаласского района продолжается плановый завоз угля. На склад хранения топлива с. Едяй на текущий момент доставлено 2,5 тыс. тонн угля из запланированных 4 тыс. Этих объемов хватит для бесперебойной работы теплоснабжающего объекта до февраля 2020 года.