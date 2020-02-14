14.02.2020
13:30
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Экономика

В котельной Покровска вновь тренировались в условиях техногенной аварии

В котельной «Квартальная» Покровска 11 февраля прошли совместные тактико-специальные учения органов управления силами и средствами КЧС и ОПБ МР «Хангаласский улус», Хангаласского филиала ГУП «ЖКХ РС (Я)» и ПАСФОО «Аварийно-спасательное формирование Сервис промышленной безопасности».

По легенде учений при розжиге котла N2 взорвалась газовоздушная смесь в топке с выбросом природного газа в атмосферу, разрушены обмуровка и котел. Травмирован оператор, которому необходима первая медицинская помощь на месте и дальнейшая его госпитализация в медицинское учреждение.

Отметим, подобные мероприятия при взаимодействии всех заинтересованных служб проводятся на объектах жилищно-коммунального хозяйства ежегодно.

По сообщению организаторов, поставленные задачи учений выполнены, взаимодействующие службы сработали оперативно и согласованно. В тренировочных мероприятиях участвовали 33 человека, задействовано 9 единиц техники.

Фото: Пресс-служба ГУП «ЖКХ РС (Я)».
Источник: Пресс-служба ГУП «ЖКХ РС (Я)».
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