В котельной Покровска вновь тренировались в условиях техногенной аварии

В котельной «Квартальная» Покровска 11 февраля прошли совместные тактико-специальные учения органов управления силами и средствами КЧС и ОПБ МР «Хангаласский улус», Хангаласского филиала ГУП «ЖКХ РС (Я)» и ПАСФОО «Аварийно-спасательное формирование Сервис промышленной безопасности».

По легенде учений при розжиге котла N2 взорвалась газовоздушная смесь в топке с выбросом природного газа в атмосферу, разрушены обмуровка и котел. Травмирован оператор, которому необходима первая медицинская помощь на месте и дальнейшая его госпитализация в медицинское учреждение.

Отметим, подобные мероприятия при взаимодействии всех заинтересованных служб проводятся на объектах жилищно-коммунального хозяйства ежегодно.

По сообщению организаторов, поставленные задачи учений выполнены, взаимодействующие службы сработали оперативно и согласованно. В тренировочных мероприятиях участвовали 33 человека, задействовано 9 единиц техники.