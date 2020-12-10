10.12.2020
17:30
79
Общество
В «Коробку радости» — новогодние подарки
Жители Якутска смогут сделать подарки многодетным семьям.
С 10 по 20 декабря с 10 до 19 часов все желающие могут принести игрушки, книги, канцтовары, сладкие подарки и положить в «Коробку радости».
Можно приносить игрушки (от 3-х лет), развивающие книги и головоломки, канцтовары, а также новогодние сладкие подарки.
Акция пройдет в рамках благотворительного фонда «Добро в действии» Молодой гвардии Единой России и общественной организации по социальной поддержке малообеспеченных граждан г. Якутска «Графский берег».
Волонтеры сортируют и дезинфицируют все подарки, которые 25 декабря будут переданы детям из многодетных и малообеспеченных семей.
«Коробка радости» установлена по адресу: г. Якутск, ул. Аммосова, 18, 4 этаж, кабинет 4/5.
Фото: Пресс-служба ЯРО ВПП "Единая Россия"
Источник: Пресс-служба ЯРО ВПП "Единая Россия"
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