В «Коробку радости» — новогодние подарки

Жители Якутска смогут сделать подарки многодетным семьям.

С 10 по 20 декабря с 10 до 19 часов все желающие могут принести игрушки, книги, канцтовары, сладкие подарки и положить в «Коробку радости».

Можно приносить игрушки (от 3-х лет), развивающие книги и головоломки, канцтовары, а также новогодние сладкие подарки.

Акция пройдет в рамках благотворительного фонда «Добро в действии» Молодой гвардии Единой России и общественной организации по социальной поддержке малообеспеченных граждан г. Якутска «Графский берег».

Волонтеры сортируют и дезинфицируют все подарки, которые 25 декабря будут переданы детям из многодетных и малообеспеченных семей.

«Коробка радости» установлена по адресу: г. Якутск, ул. Аммосова, 18, 4 этаж, кабинет 4/5.