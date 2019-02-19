В копилке у якутских борцов 20 медалей первенства ДФО!

И первое место в общекомандном зачете

В Благовещенске завершилось очередное первенство Дальневосточного федерального округа по вольной борьбе среди старших юношей. Медали и путевки на финал первенства России оспаривали спортсмены 2002-2004 гг.р.

По итогам первенства сборная команда Республики Саха (Якутия) под руководством старшего тренера Прокопия Иванова завоевала двадцать медалей различного достоинства в одиннадцати весовых категориях. В активе якутских борцов пять золотых, семь серебряных и восемь бронзовых наград.

Этот результат, кстати, позволил нашей команде первенствовать в неофициальном командном зачете. Так, сборная Якутии опередила по числу золотых медалей команду борцов из республики Бурятии всего на одну награду высшей пробы. Победителями первенства в своих весовых категориях стали Виктор Яковлев (42 кг), Айсен Алексеев (51 кг), Эльшад Агаев (60 кг), Станислав Свинобоев (65 кг) и в самой тяжелом весе до 110 кг Даниил Иванов.

Отметим, что первенство России среди юношей 2002-2004 гг.р. пройдет в конце апреля в г. Иркутске.

Победители и призеры первенства ДФО среди юношей (2002-2004 гг.р.)

42 кг: 1. Сультимов Бато (Заб.край), 2. Заболоцкий Николай (Саха), 3. Жапов Зорикто (Бурятия), Черный Евгений (Хаб.край)

45 кг: 1. Баяндуев Баир (Бурятия), 2. Максимов Дьулустаан (Саха), 3. Собакин Сергей (Саха), Бурнашев Валентин (Саха)

48 кг: 1. Яковлев Виктор (Саха), 2. Кубанычбек улуу Евгений (Саха), 3. Давыдов Иван (Саха), Анисимов Юрий (Саха)

51 кг: 1. Алексеев Айсен (Саха), 2. Баяндуев Жаргал (Бурятия), 3. Нимаев Гуржап (Бурятия), Ямадаев Амгалан (Заб.край)

55 кг: 1. Цыренжапов Дамдин (Бурятия), 2. Алексеев Егор (Саха), 3. Дмитриев Афанасий (Саха), Спиридонов Николай (Саха)

60 кг: 1. Агаев Эльшад (Саха), 2. Бояновский Владимир (Саха), 3. Ринчинов Владимир (Бурятия), Норбоев Беликто (Бурятия)

65 кг: 1. Свинобоев Станислав (Саха), 2. Упхоев Игорь (Бурятия), 3. Гармаев Сандан (Бурятия), Дугаржапов Цырен (Бурятия)

71 кг: 1. Жигжитов Аюр (Бурятия), 2. Рахлецов Юрий (Заб.край), 3. Акрамов Рустам (Амур.область), Уйгуров Айтал (Саха)

80 кг: 1. Торбин Максим (Амур.область), 2. Чердонов Ренат (Саха), 3. Елбаскин Артур (Бурятия), Дьяконов Артур (Саха)

92 кг: 1. Рекунов Егор (Бурятия), 2. Егоров Дмитрий (Бурятия), 3. Сафонов Елисей (Амур.область), Щербинин Илья (Хаб.край)

110 кг: 1. Иванов Даниил (Саха), 2. Рамазанов Мубарек (Саха), 3. Найданов Жаргал (Заб.край), Иванов Павел (Бурятия)

Фото Sportyakutia.ru