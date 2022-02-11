В копеечку. Как подготовиться к праздникам?

Даже если вы не планируете особо отмечать грядущую череду праздников, дополнительных трат – на подарки детям, родным, друзьям и коллегам, застолье, походы в кино и другие развлечения – все равно избежать тяжело.

Что дарить любимым и себе – гаджеты и технику, поездку или путешествие, цветы и торты, украшение, одежду или парфюмерию – решать только вам. При наличии желания порадовать близкого, примерных вишлистов (списков желаемых подарков) и финансов подготовка к 23 февраля и 8 марта, а также Дню святого Валентина не должна стать проблемой.

Многие искренне просят ничего им не дарить, но все равно подсознательно ожидают чего-то приятного, какую-нибудь хорошую вещь в нарядной упаковке.

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