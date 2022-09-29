В Координационном центре начали работу военные юристы

В Координационном центре по вопросам частичной мобилизации ведут прием военные юристы, они оказывают юридическую и консультационную помощь.

Об этом сегодня на брифинге сообщил председатель Общественной палаты Якутии Николай Бугаев.

По его словам, в Координационный центр на 28 сентября поступило 68 заявлений от граждан.

Все поступившие заявления будут рассматриваться в оперативном порядке в ручном режиме.

«Заявления от граждан у нас поступает от Общероссийского народного фронта, приёмной партии «Единая Россия». Все они аккумулируются, а затем передаются оперативно в республиканский военкомат», — сообщил Николай Бугаев.

Юристы помогают в оформлении заявлений. Напомним, что консультацию можно получить и по номеру телефона: 8 (4112) 507-363.

Также на базе Координационного центра по вопросам частичной мобилизации оказывается психологическая поддержка семьям мобилизованных граждан и населению республики.

Дозвониться в службу психологической поддержки в рабочие дни можно по телефону: 8 (4112) 31-91-09