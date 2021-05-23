23.05.2021
14:33
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Культура

В конкурсе Пушкинки победила работник детского сада

22 мая, в Национальной библиотеке РС (Я) прошел конкурс чтецов «Фестиваль одного стиха».

Организован он был к 76-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Участники читали одно стихотворение — «Баллада о маленьком человеке» Роберта Рождественского . Победителем выбрана Светлана Иванова, работник детского сада. Светлана показала невероятную экспрессию, поэтичность и понимание темы.

Это произведение Роберт Рождественский написал в 1969 г. Стихи приобрели широкую известность довольно необычно — с видеозаписи проб маленького мальчика Вали Карманова для роли в фильме Ролана Быкова «Автомобиль, скрипка и собака Клякса». В 1979 году Муслим Магомаев написал к стихам музыку.

Роберт Рождественский
На Земле, безжалостно маленькой…

На Земле
безжалостно маленькой
жил да был человек маленький.
У него была служба маленькая.
И маленький очень портфель.
Получал он зарплату маленькую…
И однажды —
прекрасным утром —
постучалась к нему в окошко
небольшая,
казалось,
война…
Автомат ему выдали маленький.
Сапоги ему выдали маленькие.
Каску выдали маленькую
и маленькую —
по размерам —
шинель.

…А когда он упал —
некрасиво, неправильно,
в атакующем крике вывернув рот,
то на всей земле
не хватило мрамора,
чтобы вырубить парня
в полный рост!

Фото: SAKHALIFE.RU
Источник: Национальная библиотека РС (Я)
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