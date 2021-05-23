В конкурсе Пушкинки победила работник детского сада

22 мая, в Национальной библиотеке РС (Я) прошел конкурс чтецов «Фестиваль одного стиха».

Организован он был к 76-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Участники читали одно стихотворение — «Баллада о маленьком человеке» Роберта Рождественского . Победителем выбрана Светлана Иванова, работник детского сада. Светлана показала невероятную экспрессию, поэтичность и понимание темы.

Это произведение Роберт Рождественский написал в 1969 г. Стихи приобрели широкую известность довольно необычно — с видеозаписи проб маленького мальчика Вали Карманова для роли в фильме Ролана Быкова «Автомобиль, скрипка и собака Клякса». В 1979 году Муслим Магомаев написал к стихам музыку.

Роберт Рождественский

На Земле, безжалостно маленькой…



На Земле

безжалостно маленькой

жил да был человек маленький.

У него была служба маленькая.

И маленький очень портфель.

Получал он зарплату маленькую…

И однажды —

прекрасным утром —

постучалась к нему в окошко

небольшая,

казалось,

война…

Автомат ему выдали маленький.

Сапоги ему выдали маленькие.

Каску выдали маленькую

и маленькую —

по размерам —

шинель.

…А когда он упал —

некрасиво, неправильно,

в атакующем крике вывернув рот,

то на всей земле

не хватило мрамора,

чтобы вырубить парня

в полный рост!