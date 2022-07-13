13.07.2022
19:51
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Якутск

В конкурсе на лучший мастер-плана Якутска победили москвичи

Глава Якутии сообщил в своем тгк t.me/aisen_nikolaev:

Подошел к концу открытый Всероссийский конкурс на разработку мастер-плана города Якутска. Сегодня я принял участие в финальном заседании жюри. В финал прошли работы трех консорциумов.
Видно, что участники приложили большие усилия, учли соревновательный аспект мероприятия, а качество работ полностью соответствует статусу всероссийского конкурса. В основе них, как я уже говорил, есть и пожелания самих горожан.


Конечно, в каждой работе есть как свои плюсы, так и минусы. Например, во всех проектах недостаточно проработаны вопросы деградации вечной мерзлоты. Очень понравились идеи по озеленению города и строительству новых кварталов Отрадно, что во всех консорциумах принимали участие наши якутские компании и команды. Считаю, что это очень важно, как с точки зрения профессионального роста, так и с точки зрения появления новых компетенций.


По итогам обсуждения, мы пришли к единому мнению выбрать победителем мастер-план, представленный консорциумом под лидерством ГАУ «Институт Генплана Москвы», в составе которого ООО «ЛСТК-проект» и инженерно-технический институт СВФУ из Якутии. Хочу выразить искреннюю благодарность всем участникам и АО ДОМ.РФ за активное участие в организации и проведении всероссийского конкурса. Уверен, вместе мы сможем воплотить нашу общую мечту — сделать Якутск самым удобным для проживания городом на вечной мерзлоте!

Фото: тгк t.me/aisen_nikolaev
Источник: тгк t.me/aisen_nikolaev

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