В конкурсе на лучший мастер-плана Якутска победили москвичи

Глава Якутии сообщил в своем тгк t.me/aisen_nikolaev:

Подошел к концу открытый Всероссийский конкурс на разработку мастер-плана города Якутска. Сегодня я принял участие в финальном заседании жюри. В финал прошли работы трех консорциумов.

Видно, что участники приложили большие усилия, учли соревновательный аспект мероприятия, а качество работ полностью соответствует статусу всероссийского конкурса. В основе них, как я уже говорил, есть и пожелания самих горожан.



Конечно, в каждой работе есть как свои плюсы, так и минусы. Например, во всех проектах недостаточно проработаны вопросы деградации вечной мерзлоты. Очень понравились идеи по озеленению города и строительству новых кварталов Отрадно, что во всех консорциумах принимали участие наши якутские компании и команды. Считаю, что это очень важно, как с точки зрения профессионального роста, так и с точки зрения появления новых компетенций.



По итогам обсуждения, мы пришли к единому мнению выбрать победителем мастер-план, представленный консорциумом под лидерством ГАУ «Институт Генплана Москвы», в составе которого ООО «ЛСТК-проект» и инженерно-технический институт СВФУ из Якутии. Хочу выразить искреннюю благодарность всем участникам и АО ДОМ.РФ за активное участие в организации и проведении всероссийского конкурса. Уверен, вместе мы сможем воплотить нашу общую мечту — сделать Якутск самым удобным для проживания городом на вечной мерзлоте!