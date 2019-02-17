В конкурсе «Бастыҥ ас быҺаҕа» победил кузнец Семен Охлопков

Победителем конкурса «Бастыҥ ас быҺаҕа» («Лучший кухонный нож») на юбилейной Х Главной выставке кузнецов Якутии «Дархан Уус — 2019» стал якутский нож Семена Охлопкова из села Сырдах Усть-Алданского улуса.

Победителей определяли эксперты из ресторана «Тыгын Дархан» во главе со знаменитым маэстро якутской кухни Иннокентием Тарбаховым.

Конкурс прошёл в три этапа. На первом этапе якутскими ножами, участвующими в конкурсе, строгали замороженную рыбу – чир, на втором этапе – замороженную, а на третьем – размороженную жеребятину. Все ножи были пронумерованы, более того, ножи с гравированным клеймом мастера на клинке к конкурсу не допускались.

Оказалось, что лучше всех рыбу и мясо режет нож мастера из Усть-Алданского улуса Семена Охлопкова. Иннокентий Тарбахов отметил, что нож умельца из села Сырдах режет мясо и рыбу так легко, как будто режешь масло, а не замороженные продукты.

В этом году Семен Охлопков участвовал в конкурсе второй раз. Нож, одержавший победу в номинации на «Дархан Уус – 2019», сразу же был приобретён. Победитель рассказал, что приехал из села Сырдах, наслега Бэрт-Уус, славящегося своими кузнечными традициями. Охлопков занимается кузнечным ремеслом давно – уже более 20 лет. Его учителем был известный всей республике мастер Ховров Анатолий Иванович.

Второе место в номинации «Бастыҥ ас быҺаҕа» («Лучший кухонный нож») занял мастер из Сунтарского района Дмитрий Николаев, на третьем месте – Иван Тимофеев из Нюрбинского района.