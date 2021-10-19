В Колумбии появился кофе «Якуты»

Колумбийская кофейная компания выпустила серию кофе в зернах «Якуты» с картинами художника Афанасия Мунхалова под брендом «VERTICAL», передает телеканал «Якутия 24».

Серия создана при содействии родственников художника. Афанасий Мунхалов, пишет пресс-служба компании, радикально обновил изобразительный язык 1896-70-х годов и определил пути развития изобразительного искусства Якутии.

«В этой серии мы использовали эскизы работ мастера, наиболее живо передающие атмосферу, характер и быт якутов», – говорится в сообщении.

Компания поместила на упаковку кофе картину «Друзья» с изображением девочки и оленя, а также портрет размышляющего мужчины «Думы Якута». Отмечается, что для этой серии используются зерна арабики, выращенные в Колумбии и Бразилии.

Афанасий Петрович Мунхалов – якутский художник-график, народный художник РСФСР, уроженец Мельжехсинского наслега Чурапчинского района. С 1963 по 1968 годы преподавал в Якутском художественном училище, в разные годы был председателем правления союза художников ЯАССР.

Его работы были представлены на международных выставках в 26 странах мира. Картины художника хранятся в фондах крупных музеев: в Третьяковской галерее, музее изобразительных искусств имени А. С. Пушкина, музее Восточных культур в Москве, Русском музее Санкт-Петербурга, Национальном художественном музее Якутии, Дрезденской картинной галерее в Германии, а также в частных коллекциях.