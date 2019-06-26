В колонию в Якутске пытались перебросить запрещенные предметы

На территории, прилегающей к исправительной колонии № 1, сотрудниками оперативного отдела и отдела безопасности в течение последних дней задержано 6 граждан, которые намеревались доставить осужденным спиртосодержащую жидкость, сотовые телефоны, дрожжи и другие предметы.

Граждане Н. и Ш. пытались перебросить в учреждение 2 литра спиртосодержащей жидкости, 4 сотовых телефона, 1 зарядное устройство, 2 кабеля, 1 наушники, 1 батарею.

Граждане Г., Л. и К. – 3 литра спиртосодержащей жидкости.

Гражданин И. – 2 сотовых телефона и 200 грамм дрожжей.

В отношении данных граждан составлены протоколы об административных правонарушениях.