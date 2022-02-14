14.02.2022
09:15
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Происшествия

В колонию пытались передать запрещенку

В исправительную колонию № 1 пытались доставить запрещенные предметы в почтовом отправлении

Предметы, запрещенные к использованию в местах лишения свободы, были упакованы в коробку для интерактивного ТВ. К своему адресату они так и не попали. Их обнаружили и изъяли при досмотре отправления бдительные сотрудники.

В настоящее время в отношении гражданина, отправившего осужденному посылку, проводится проверка, по результатам которой он понесет ответственность в соответствии со статьей 19.12 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Фото: пресс-службы
Источник: Пресс-служба УФСИН России по Республике Саха (Якутия)
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