В колонию пытались передать запрещенку

В исправительную колонию № 1 пытались доставить запрещенные предметы в почтовом отправлении

Предметы, запрещенные к использованию в местах лишения свободы, были упакованы в коробку для интерактивного ТВ. К своему адресату они так и не попали. Их обнаружили и изъяли при досмотре отправления бдительные сотрудники.

В настоящее время в отношении гражданина, отправившего осужденному посылку, проводится проверка, по результатам которой он понесет ответственность в соответствии со статьей 19.12 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.