17.06.2020
15:04
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Происшествия
В колонию № 1 под видом чая пытались передать…
В Якутии под видом фруктового лимонного чая гражданка Ф. пыталась передать осужденному К. сухие дрожжи.
Один килограмм запрещенного продукта был спрятан в пластиковые банки с гранулированным чаем и передан в виде посылки в исправительную колонию № 1.
Проводится проверка.
Фото: Пресс-служба УФСИН России по Республике Саха (Якутия)
Источник: Пресс-служба УФСИН России по Республике Саха (Якутия)
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