В колонию № 1 под видом чая пытались передать…

В Якутии под видом фруктового лимонного чая гражданка Ф. пыталась передать осужденному К. сухие дрожжи. Один килограмм запрещенного продукта был спрятан в пластиковые банки с гранулированным чаем и передан в виде посылки в исправительную колонию № 1. Проводится проверка.

Фото: Пресс-служба УФСИН России по Республике Саха (Якутия) Источник: Пресс-служба УФСИН России по Республике Саха (Якутия)

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