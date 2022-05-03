В колонии-поселении №2 готовятся к Дню Победы

В колонии-поселении № 2 осужденные готовятся к мероприятиям, посвященным празднованию 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне

В выходные и нерабочие праздничные дни осужденные, отбывающие наказание в колонии-поселении № 2, не задействованы на рабочих местах.

Совместно с сотрудниками воспитательной службы Ксенией Мальцевой и Альбертом Егоровым они провели субботник на территории учреждения: убрали опавшие листья и мелкий мусор, очистили плиту у мемориала, посвященного городам-героям, покрасили ограждения.

Готовятся они и к праздничному концерту, репетируя исполнение песен военных лет, а также посещают исторические лекции в учреждении.

Такие мероприятия способствуют патриотическому воспитанию осужденных и исправлению в целом.