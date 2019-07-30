В колледжи и техникумы Якутии подано более 13 тысяч заявлений

В Якутске продолжает работу Центральная приемная комиссия профессиональных образовательных организаций республики. По состоянию на сегодняшний день в учреждения среднего профессионального образования Якутии подано 13512 заявлений, в том числе на базе среднего общего образования 8305 заявлений и на базе основного общего образования 5132 заявлений.

Наибольшее количество заявлений подано в Якутский педагогический колледж им. С.Ф. Гоголева, Финансово-экономический колледж им. И.И. Фадеева и Якутский гуманитарный колледж, где конкурс на одно место составляет 8-11 человек.

Всего на 2019-2020 учебный год за счет бюджетных ассигнований государственного бюджета определены всего 6422 контрольных цифр приема, в том числе профессиональным образовательным организациям, подведомственным Министерству образования и науки Республики Саха (Якутия) – 6 148 мест, Министерству культуры и духовного развития – 224 мест, Министерству труда и социального развития – 10 мест и Министерству спорта – 40 мест.

В этом году в учреждениях СПО открыты 6 новых профессий и специальностей: «Докер-механизатор» в Жатайском техникуме, «Лаборант-аналитик» в Верхневилюйском техникуме, «Обеспечение информационной безопасности автоматизированных систем» в Якутском колледже связи и энергетики им. П.И. Дудкина, «Информационные системы обеспечения градостроительной деятельности» и «Сервис домашнего и коммунального хозяйства» в Якутском коммунально-строительном техникуме и «Реставрация» в Якутском художественном училище (колледже) им. П.П. Романова.

По словам Ньургуна КОЛОДЕЗНИКОВА, выпускника Транспортного техникума, монтера пути 3-го разряда АК «Железные дороги Якутии», по окончании их техникума не нужно беспокоиться о поиске работы.

«Я в 2018 году окончил Транспортный техникум по специальности «Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство» с красным дипломом. После окончания техникума сразу направился в Алдан для трудоустройства, по распределению попал в третью дистанцию пути в Нижний-Бестях, чему был очень рад, поскольку сам являюсь уроженцем Усть-Алданского района. Я сам являюсь спортсменом, поэтому люблю физический труд и ни на секунду не сомневался в выборе профессии, наша работа хоть и трудна, но интересна. Абитуриентам желаю осознанности при выборе будущей профессии. Поступающим именно в наш техникум, скажу, что вы на верном пути, поскольку после окончания техникума не нужно рассылать свое резюме в несколько организаций, ведь кампания «Железные дороги Якутии» с радостью вас примет на работу», — поделился своим опытом выпускник.

ТОМСКИЙ Николай, электромонтер по эксплуатации ПАО «ЯКУТСКЭНЕРГО» в городе Вилюйск рассказал о том, что получил действительно качественное образования в Вилюйском техникуме.

«Я окончил Вилюйский техникум в 2016 году по профессии «Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования». Могу сказать точно, что мои ожидания оправдались, поскольку я поступал в техникум для того, чтобы получить качественное образование. Из студенческой жизни лучше всего в моей памяти сохранились моменты напряженной учебы, максимальной концентрации и продуктивной работы. Когда за сутки необходимо было выполнить задание, которое требует недельной работы. Когда несколько дней беспрерывно готовишься к какому-нибудь экзамену, чтобы сдать его на максимальную оценку. Сейчас эти воспоминания вызывают улыбку, тогда было не до смеха. Хочу пожелать студентам, чтобы неудачи в учебе или в плане трудоустройства не ломали их, не влияли на самооценку. Нужно объективно понимать, что в процессе отбора всегда есть доля случайных событий, которые вам не подвластны. Не опускайте руки и действуйте. Главное, не переставайте верить в свои силы», — отмечает выпускник Вилюйского техникума.

Напомним, что Центральная приемная комиссия принимает документы с 25 июля по 23 августа на базе Якутского торгово-экономического колледжа потребительской кооперации им. К.О. Гаврилова.

Кроме того, с этого года абитуриенты смогут подать документы в электронном виде через портал https://edu.e-yakutia.ru в профессиональные образовательные организации, участвующие в пилотной апробации: Алданский политехнический колледж, Покровский колледж, Транспортный техникум в Нижнем Бестяхе, Финансово-экономический колледж имени П.И. Фадеева, Якутский колледж связи и энергетики имени П.И. Дудкина и Якутский педагогический колледж имени С.Ф. Гоголева.

«Горячая линия» по вопросам поступления в профессиональные образовательные организации работает по номеру 50-60-44, где абитуриенты и их родители могут получить консультации по приему документов и ответы на интересующие вопросы. С более подробной информацией о контрольных цифрах приема можно ознакомиться на официальном сайте Министерства образования и науки Республики Саха (Якутия) в разделе «Абитуриенту»

https://minobrnauki.sakha.gov.ru/abiturientu1/abiturientuspo.