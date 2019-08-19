В колледжи и техникумы Якутии принято более 18 тысяч заявлений

На днях завершился прием документов во многих профессиональных образовательных организациях города Якутска.

На данный момент закончившие прием документов организации ведут подсчет данных, формируют списки предварительно зачисленных абитуриентов.

Всего по республике на 16 августа принято 18202 заявления. Из них на базе основного общего образования принято 7246 заявлений, на основе среднего общего образования – 10901 заявление.

Максимальное количество заявлений поступило в Якутский педагогический колледж им. С.Ф. Гоголева, где подано 2331 заявление. В ЯПК конкурс на одно место составляет 14 человек.

Востребованными специальностями и профессиями для выпускников 9 класса стали «Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей», «Дошкольное образование» и «Повар, кондитер». А для выпускников 11 классов – «Сестринское дело», «Преподавание в начальных классах» и «Лечебное дело».

Напомним, что Центральная приемная комиссия работает до 23 августа в здании Якутского торгово-экономического колледжа им. К.О. Гаврилова по адресу проспект Ленина, 50. Кроме того, продолжает работу «горячая линия» по вопросам поступления в профессиональные образовательные организации по номеру : (84112) 50-60-44.