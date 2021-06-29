В Колледже технологий и управления прошёл онлайн-выпускной
Сегодня, 29 июня, прошло онлайн-выпускное мероприятие в Колледже технологий и управления Арктического государственного агротехнологического университета, в котором приняли участие руководство университета и представители колледжа.
«Дорогие наши выпускники! Вот и прошли моменты учёбы в колледже, вы стали специалистами в области зоотехнии, бухгалтерии, экономики, теплотехники, права, по пищевым технологиям и т.д. Мы очень надеемся, что вы гордо будете носить имя выпускника АГАТУ!», — поздравил врио ректора АГАТУ Константин Кривошапкин.
Лучшие выпускники 2021 года награждены дипломами за особые достижения в учебной, научной, общественной, творческой и спортивной деятельности:
- Номинация «Учебная деятельность» — Дьулустан Николаев;
- Номинация «Научная деятельность» — Мария Кириллова;
- Номинация «Творческая деятельность» — Мичилийэ Кардашевская;
- Номинация «Спортивная деятельность» — Афанасий Тарабукин;
- Номинация «Лучшая общественная деятельность» — Уйгулаана Сивцева.
«Сегодня Колледж технологий и управления выпускает специалистов-профессионалов своего дела! Желаю, чтобы вы на этом не останавливались, вы получили первую ступень профессионального образования, вам необходимо продолжить образование в высших учебных заведениях нашей республики и страны! Желаю успехов! В добрый путь!», — поздравила директор колледжа Наталья Яковлева.
Напомним, что Колледж технологий и управления АГАТУ принимает документы по следующим направлениям подготовки среднего профессионального образования:
НА БАЗЕ 9 КЛАССА:
- 09.02.07. Информационные системы и программирование. Квалификация «Программист»;
- 40.02.01. Право и организация социального обеспечения. Квалификация «Юрист»;
- 38.02.01. Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям). Квалификация «Бухгалтер»;
- 43.02.15. Поварское и кондитерское дело. Квалификация «Специалист по поварскому и кондитерскому делу».
НА БАЗЕ 11 КЛАССА:
- 36.02.02. Зоотехния. Квалификация «Зоотехник»;
- 13.02.02. Теплоснабжение и теплотехническое оборудование. Квалификация «Техник-теплотехник»;
- 40.02.01. Право и организация социального обеспечения. Квалификация «Юрист»;
- 38.02.01. Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям). Квалификация «Бухгалтер».
Способы подачи документов:
1) Лично;
2) Суперсервис «Поступление в вуз онлайн»;
3) Сайт Университета agatu.ru через «Личный кабинет абитуриента»;
4) Электронная почта центральной приемной комиссии abiturient@agatu.ru;
5) Почта России.
Адрес: 677007, г. Якутск, ш. Сергеляхское 3 км., д.3, ГУЛК, каб. 2.123, 2.124.
Телефон: +7(968)154-49-82, +7(4112)507-976.
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