В Колледже технологий и управления прошёл онлайн-выпускной

Сегодня, 29 июня, прошло онлайн-выпускное мероприятие в Колледже технологий и управления Арктического государственного агротехнологического университета, в котором приняли участие руководство университета и представители колледжа.

«Дорогие наши выпускники! Вот и прошли моменты учёбы в колледже, вы стали специалистами в области зоотехнии, бухгалтерии, экономики, теплотехники, права, по пищевым технологиям и т.д. Мы очень надеемся, что вы гордо будете носить имя выпускника АГАТУ!», — поздравил врио ректора АГАТУ Константин Кривошапкин.

Лучшие выпускники 2021 года награждены дипломами за особые достижения в учебной, научной, общественной, творческой и спортивной деятельности:

Номинация «Учебная деятельность» — Дьулустан Николаев;

Номинация «Научная деятельность» — Мария Кириллова;

Номинация «Творческая деятельность» — Мичилийэ Кардашевская;

Номинация «Спортивная деятельность» — Афанасий Тарабукин;

Номинация «Лучшая общественная деятельность» — Уйгулаана Сивцева.

«Сегодня Колледж технологий и управления выпускает специалистов-профессионалов своего дела! Желаю, чтобы вы на этом не останавливались, вы получили первую ступень профессионального образования, вам необходимо продолжить образование в высших учебных заведениях нашей республики и страны! Желаю успехов! В добрый путь!», — поздравила директор колледжа Наталья Яковлева.

Напомним, что Колледж технологий и управления АГАТУ принимает документы по следующим направлениям подготовки среднего профессионального образования:

НА БАЗЕ 9 КЛАССА:

09.02.07. Информационные системы и программирование. Квалификация «Программист»;

40.02.01. Право и организация социального обеспечения. Квалификация «Юрист»;

38.02.01. Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям). Квалификация «Бухгалтер»;

43.02.15. Поварское и кондитерское дело. Квалификация «Специалист по поварскому и кондитерскому делу».

НА БАЗЕ 11 КЛАССА:

36.02.02. Зоотехния. Квалификация «Зоотехник»;

13.02.02. Теплоснабжение и теплотехническое оборудование. Квалификация «Техник-теплотехник»;

40.02.01. Право и организация социального обеспечения. Квалификация «Юрист»;

38.02.01. Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям). Квалификация «Бухгалтер».

Способы подачи документов:

1) Лично;

2) Суперсервис «Поступление в вуз онлайн»;

3) Сайт Университета agatu.ru через «Личный кабинет абитуриента»;

4) Электронная почта центральной приемной комиссии abiturient@agatu.ru;

5) Почта России.

Адрес: 677007, г. Якутск, ш. Сергеляхское 3 км., д.3, ГУЛК, каб. 2.123, 2.124.

Телефон: +7(968)154-49-82, +7(4112)507-976.

Инстаграм: @agatu_news.

Сайт: agatu.ru раздел «Абитуриенту».

Эл.почта: abiturient@agatu.ru.