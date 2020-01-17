В Кобяйском улусе Якутии оперативно устраняют последствия разлива нефтепродуктов

image description

Сегодня, 17 января, в 13:06 в аварийно-диспетчерскую службу Кобяйского филиала ГУП «ЖКХ РС (Я)» поступило сообщение об опрокидывании автоцистерны на базе КамАЗ с 10 кубометрами конденсата газового стабильного в 20 км от села Сеген-Кюель, следовавшего в колонне из трех автомашин.

По предварительным данным, как сообщили в филиале предприятия, произошел разлив нефтепродуктов предположительно в объеме четырех кубометров. Пострадавших нет. Силами работников, находившихся на месте дорожно-транспортного происшествия, автотехника поставлена на колеса. На текущий момент организованы мероприятия по сбору и вывозу разлитого газоконденсата.

Из поселка Сангар для ликвидации последствий аварийного разлива нефтепродуктов на место выехала бригада во главе с главным инженером Кобяйского филиала Иваном Бахтиным.

По факту происшествия будет проведено служебное расследование, сообщили в центральной диспетчерской службе ГУП «ЖКХ РС (Я)».