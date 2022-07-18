В Кобяйском улусе начались восстановительные работы после паводка

Как сообщили в администрации района, в с. Себян-Кюель прибыли специалисты АО «Прогноз» и 5 единиц тяжелой техники. Идут работы по очистке каналов и ручья, восстановление внутрипоселковых дорог, водоограждающей дамбы , авиаплощадки и прокладки минполосы.

Также с АО «Прогноз» прибыла гуманитарная помощь — комплекты зимней спецодежды.

Оценочная комиссия продолжает работу по оценке пострадавших жилых домов и имущества. На данный момент принято 169 заявлений от сельчан , обследуются пострадавшие дома. Совместными усилиями граждан с администрацией сельского поселения организованы субботники.