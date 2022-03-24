В Кобяйском улусе началась эвакуация фрагментов

С 23 марта в районе падения РП875 вКобяйском улусе начались работы по эвакуации оставшихся 5 фрагментов отделяющихся частей ракеты-носителя «Союз-2» после пусков с космодрома «Восточный». Работы по разделке и вывозу фрагментов из района падения филиалом АО «ЦЭНКИ»-НИИ СКпроизводятся силами и средствами ГБУ РС(Я) «Служба спасения РС(Я)».

Напомним, что в 2021 году было произведено 5 пусков ракеты-носителя «Союз-2» с космодрома «Восточный» на приполярную орбиту с наклонением 87° с использованием районов падения РП873 — для приема створок головного обтекателя на территории Алданского района и РП875 — для приема II ступени и хвостового отсека III ступени на территории Кобяйского улуса.

На заранее выбранных мониторинговых площадках до и после пуска ракеты-носителей, а также в местах обнаружения фрагментов отделяющихся частей в зависимости производился отбор проб почв и воды в летнее время и снежного покрова в зимнее время. В местах отбора проб выполнены измерения мощности дозы гамма-излучения, значения которых ниже уровней среднего значения многолетних наблюдений по Республике Саха (Якутия).

По результатам экологического обследования загрязнение окружающей среды сверх допустимых норм не зарегистрировано. Все обнаруженные фрагменты отделяющихся частей ракеты-носителя эвакуируются из районов падения, складируются в транспортных контейнерах и отправляются на утилизацию в космодром «Восточный». Из района падения в Алданском районе все обнаруженные фрагменты эвакуированы в прошлом году.