В Кобяйском районе открыты два автозимника

Приказами ГКУ «Управтодор РС(Я)» с 21 декабря т.г. открыто движение по автозимникам автодорог «Сангар» и «Кобяй». В направлении п.Сангар — с.Ситте — с.Батамай — Булус автодороги «Сангар» разрешен проезд для транспорта с общим весом до 5 тонн, где на ледовой полосе автозимника минимальная толщина льда составила 40 см, максимальная — 60 см. На участке р.Хатынг-Юрях — с.Кальвица — п.Сангар автодороги «Кобяй» установлен допустимый общий вес автотранспорта до 3 тонн, где минимальная толщина льда составила 30 см, максимальная — 60 см.

Фото: Управление автодорог РС(Я) Источник: Управление автодорог РС(Я)

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