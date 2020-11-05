05.11.2020
17:15
125
Якутия
В Кобяйском районе открыт первый участок автозимника «Себян»
ГКУ «Управтодор РС(Я)» сообщает, что с 5 ноября открыт для движения участок сухопутной сезонной автодороги «Себян» в направлении с. Батамай — с. Сегян-Кюель.
Движение на участке км 0 — км 77+000 разрешено для транспорта с общей массой до 20 тонн. Работы по прокладке трассы выполнила компания АО «Прогноз».
В ноябре планируется открыть движение по автозимникам на участках Ленск — Хамра и Хампа — Мукучи, а также на ледовом автозимнике через реку Амга на автодороге «Амга».
Фото: Управление автодорог РС(Я)
Источник: Управление автодорог РС(Я)
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