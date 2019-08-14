В Кобяйском районе обворовали библиотеку

В отделение МВД России по Кобяйскому району поступило сообщение о краже компьютерной техники из библиотеки. Открытое окно и пропажу системных блоков и монитора обнаружили работники библиотеки.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции установили подозреваемого. Им оказался 15-летний местный житель, который состоит на учете у инспекторов по делам несовершеннолетних.

Выяснилось, что подозреваемый часто посещал интернет-центр, который расположен в библиотеке. В один из дней молодой человек решил похитить компьютерную технику. Ночью подозреваемый проник через открытую форточку в интернет-центр и похитил оттуда два системных блока и монитор. Похищенное злоумышленник спрятал в старом гараже.

В ходе проверки установлена причастность несовершеннолетнего к еще одной краже. Оперативники выяснили, что подозреваемый совершил кражу сотофого телефона, жесткые диски и комплектующие товары из магазина цифровой техники. Выяснилось, что подозреваемый также проник в помещение через окно. По данному факту проводится проверка.

По словам злоумышленника, похищенную из библиотеки технику он планировал оставить себе. Общая сумма материального ущерба составила более 112 000 рублей. Похищенное изъято.

Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража».