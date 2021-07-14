В Кобяйском районе идет проверка по сообщению главы наслега

Минэкологии Якутии с 11 – 13 июля организован вылет межведомственной рабочей группы для осуществления внеплановой выездной проверки в отношении недропользователей Кобяйского улуса – ООО «Чочинбал», ООО «Маяк», ООО «Чуора», ООО «Кысыл-Таас», ООО «Элинде» и ООО «Орулачча».

Требование о проведении внеплановой проверки выдано Якутской природоохранной прокуратурой. С внеплановой проверкой в составе межведомственной рабочей группы выезжали инспекторы Управления Росприроднадзора по РС (Я), ВСТУ Росрыболовства и Минэкологии РС(Я). Воздушные суда для организации проверки предоставлены ООО «Маяк» и ООО «Чочинбал».

Межведомственной группой выявлено, что добычные работы на лицензионных участках ООО «Маяк», ООО «Чуора», ООО «Кысыл-Таас», ООО «Элинде» и ООО «Орулачча» не производятся. Загрязнение рек Чуора, Себячан и руч. Ранний не подтверждено. Выяснилось, что зафиксированное ранее загрязнение произошло вследствие аварийного размыва гидротехнических сооружений на реке Чочинбал. По этой причине произошло загрязнение рек Чочинбал и Дянышка. Инспекторами отобраны пробы воды выше и ниже участка производства работ ООО «Чочинбал». В рамках внеплановой проверки будут проверены также соответствие проводимых работ условиям лицензии и требованиям проектных документов.

В соответствии с требованием Якутской природоохранной прокуратуры внеплановая проверка в отношении вышеуказанных недропользователей производится с 9 по 22 июля т.г. Итоги проверки будут сообщены дополнительно, передает пресс-служба Минэкологии Якутии.