В Кобяе заболели семеро из одной семьи

По словам Ольги Балабкиной, из 203 новых случаев коронавирусной инфекции, на Якутск приходится 94 случая, остальные – на районы республики.

В Кобяйском районе последние случаи (по статистике сегодня там выявлено 7 заболевших) связаны с внутрисемейными контактами, в Нижнеколымском районе наблюдается нехватка кадров. Туда в ближайшее время вылетит специалист министерства здравоохранения.

Вице-премьер проинформировала, что за сутки лабораториями республики проведено 3 220 исследований на коронавирусную инфекцию. Всего с начала пандемии обработано 832 609 тестов.

Все северные районы, сказала она, обеспечены тестами ИФА и ИХА. Благодаря этому методу, который внедрен по поручению главы республики Айсена Николаева, удалось уменьшить сроки ожидания результатов анализов. Экспресс-тесты делают и тем, кто приезжает в труднодоступные населенные пункты.