В Книгу почета трудовых династий Якутии внесут десять семей

Десять лучших трудовых династий вместо пяти войдут в Книгу почета лучших трудовых династий Республики Саха (Якутия) в юбилейном 2022 году. Такое решение приняли 14 апреля на заседании Комиссии по рассмотрению кандидатур под председательством вице-премьера Правительства региона Ольги Балабкиной.

«В год 100-летия Якутской АССР в Книгу почета лучших трудовых династий Якутии войдут все трудовые династии, которые имеют общий трудовой стаж более 200 лет. Это уважаемые семьи, внёсшие значительный вклад в социальное и экономическое развитие родной республики», – сказала Ольга Балабкина.

В числе победителей – семьи, у которых общий трудовой стаж составляет от 203 до 380 лет. Это представители отраслей образования, сельского хозяйства, золотодобычи, оленеводства, здравоохранения, судостроительства из Верхоянского, Мегино-Кангаласского, Усть-Янского, Алданского, Хангаласского улусов, Жатая и города Якутска.

Напомним, ранее в Книгу входили всего пять представителей трудовых династий, а в этом году войдут десять. Всего на конкурс в этом году подала 71 трудовая династия, члены которой из поколения в поколение передают профессиональное мастерство, работали или продолжают работать по одной профессии на территории Республики Саха (Якутия). По положению к представителям трудовой династии относятся мать, отец, сыновья, дочери, родные братья и сестры, внуки, правнуки, снохи, зятья, а главой династии признаётся представитель трудовой династии, ранее всех начавший трудовую деятельность.

За 2013-2021 годы в Книгу почета лучших трудовых династий Якутии внесены 45 трудовых династий из 21 муниципального образования.