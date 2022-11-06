В клубе «Полигон» на пожаре погибло 13 человек. Полная версия событий

Заместитель начальника ГУ МЧС России по Костромской области Алексей Греков в субботу подтвердил, что жертвами пожара в клубе «Полигон» стали 13 человек, опровергнув при этом появившуюся в СМИ информацию о 15 погибших.

«Нет, на месте пожара обнаружены тела 13 погибших», — сказал Греков журналистам, комментируя достоверность этих данных о 15 погибших.

Пожар в клубе «Полигон» произошел в ночь на субботу на площади 3,5 тыс. кв. м. Крыша здания полностью обрушилась. По последним данным, погибли 13 человек, еще девять пострадали. Пожар мог начаться после выстрела из охотничьей ракетницы. Возбудили уголовные дела по статьям о причинении смерти по неосторожности двум или более лицам и об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Владельцем заведения является депутат костромской облдумы, член политсовета костромского регионального отделения «Единой России» Ихтияр Мирзоев, он пообещал помочь семьям погибших. Об этом сообщает ТАСС

Пожар, в котором погибли как минимум 13 человек, начался после массовой драки в кафе. Об этом пишут СМИ. Один из посетителей выстрелил из сигнальной ракетницы и убежал. СК завёл уголовное дело по факту гибели людей.

Четыре человека оказались в коме после пожара в костромском кафе «Полигон». По нашей информации, около 60 человек обратились в травмпункт. Большую часть везли на автобусах, остальные добрались своим ходом.

На фото — Андрей Кузьмин. Он выбил один из закрытых эвакуационных выходов в полыхающем «Полигоне», чтобы люди смогли быстрее выйти на улицу. В соцсетях жители Костромы благодарят его за спасение.

Предварительно, в заведении на Никитской улице работали только три из семи пожарных выходов, остальные были заперты.

Жуткие кадры из Костромы. Возле дотлевающего развлекательного центра «Полигон» лежат тела погибших посетителей

Принадлежащий костромскому депутату Ихтияру Мирзоеву клуб «Полигон» девять лет не проверяли на противопожарную безопасность.

В 2013 году заведение закрыли на реконструкцию. По регламенту сотрудники МЧС должны были приехать с инспекцией в 2016-м. Но тогда ввели мораторий на проведение плановых проверок бизнеса. Поэтому всё опять перенесли. На тот же срок — три года.

Когда инспекторы вернулись в 2019-м, руководство «Полигона» заявило, якобы они не осуществляют коммерческую деятельность, а значит — никаких проверок быть не должно. От слова «совсем». Вскоре началась пандемия — и обо всём забыли. Сегодня там пострадали десятки и погибли 15 посетителей. Многие не смогли выбраться, потому что были закрыты эвакуационные выходы. На видео — кадры из клуба за несколько минут до трагедии.

Момент задержания Станислава Ионкина, который подозревается в поджоге «Полигона».

23-летний парень в ночь с 4 на 5 ноября позвонил супруге по телефону, сказал, что с ним всё ок, ложится спать. А потом пропал. Утром снова набрал и признался, что его задержали по делу о гибели людей в клубе «Полигон».

Также задержана директор компании, которая организовывала работу «Полигона». Она проходит по делу о гибели больше десяти человек в костромском клубе в качестве подозреваемой.

Источники: ТАСС, тгк Mash