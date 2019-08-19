В «Киэргэ» состоялась выставка учеников Семена Луканси

С июля по август известный якутский живописец Семен ЛУКАНСИ учил всех желающих писать натюрморты и портреты, а также проводил выездные занятия на пленэре. 12 августа в ювелирном доме «Киэргэ» состоялась отчетная выставка его учеников, где были представлены 70 работ различной тематики и сложности.

Авторская летняя школа Семена Луканси проводилась уже в четвертый раз и в этом году собрала 50 любителей изобразительного искусства. Примечательно, что многие из них за месяц написали не одну, а сразу несколько картин. При этом ученики сами выбирали, хотят ли они пройти полный курс обучения или посетить одно занятие.

По словам молодого художника, ученики 2019 года были одними из самых активных за все время существования проекта. Расширилась и их география, даже представители Калининграда, Москвы, Санкт-Петербурга, Киргизии и Китая с удовольствием посетили уроки живописи в Якутске.

Луканси предоставил своим подопечным творческую свободу – они пишут работы самостоятельно, поэтому в летней школе каждый сам выбирает наиболее понравившееся художественное направление:

«У нас индивидуальный подход к каждому ученику. Они сами выбирают, как работать и куда дальше развиваться. Я лишь оцениваю уровень и немного корректирую, раскрывая их потенциал и возможности. Конечно, чаще всего встречаются работы в стиле реализма, импрессионизма и немного с абстрактным подходом».

Отметим, что возраст учеников летней школы варьируется: самому младшему — 7 лет, а старшему — 75. Примечательно, что увлечение искусством объединило представителей разных поколений и мастерства владения кистью, что в итоге воплотилось в 70 замечательных работ. Каждому из участников авторской летней школы Семена Луканси по окончании курса был вручен сертификат, подтверждающий полученные художественные навыки.