В «Киэргэ» скидки до 60%!

Ювелирный дом «Киэргэ» сообщает, что 7 марта наш магазин работает с 10:00 до 20:00.

8 марта магазин работает с 9:00 до 19:00.

Приглашаем Вас окунуться в мир красоты и магического очарования Ювелирного дома «Киэргэ», Вас ждут скидки до 60 % и подарки каждому покупателю! Ждем всех на Ленина 9/2.

На фотографии непревзойдённый серебряный комплект «Лира» — символ женского счастья, красоты!⠀

Настроение весны и самые желанные подарки на 8 марта только в Ювелирном доме «Киэргэ»