В Кэнкэмэ завершили сбор металлолома

В эти дни в ресурсном резервате «Кэнкэмэ» завершились работы по сбору металлолома, скопившегося еще с советских времен от хозяйственной деятельности предприятий.

Госинспектор РР «Кэнкэмэ» Герасим Оконешников, организовавший работы по сбору металлолома, сообщил: «Свалка из металлолома возникла еще до образования ресурсного резервата «Кэнкэмэ», тогда эти земли принадлежали советским предприятиям и организациям. Сейчас, как правило, на территории ООПТ накопление отходов не производится, за этим внимательно следят госинспекторы охраны природы. Весь собранный старый мусор будет вывезен в пункт приема заброшенного металлолома в зимнее время, после образования прочного ледостава на реке».

Как отметил Герасим Иванович, своевременно вывезти металлолом было проблематично, так как мусор крупногабаритный и находился в глубинке леса. Госинспекторам в решении многолетней проблемы помогают пользователи ООПТ. Сейчас общими усилиями подготовлено примерно 4 тонны металлолома к вывозу из зоны традиционного природопользования.

Необходимо отметить, что очищение территории ООПТ имеет исключительное важное значение в оздоровлении окружающей среды, так, силами Дирекции биологических ресурсов, особо охраняемых природных территорий и природных парков Якутии работы по сбору и вывозу скопившегося металлолома проводились планомерно каждый год начиная с 2015 года. Ранее, в 2019 году госинспекторы также с привлечением пользователей ООПТ вывезли 5 тонн мусора с ресурсного резервата «Кэнкэмэ».