На территории особо охраняемого резервата Кенкеме найдены два трупа…

Следственным отделом по городу Якутску СУ СК России по Республике Саха (Якутия) проводится процессуальная проверка по факту обнаружения тел двух человек на участке дома, расположенного на территории особо охраняемого ресурсного резервата «Кенкеме» в 23 км от п. Маган.

Следователи СКР провели осмотр места происшествия, изъяли предметы, имеющие значение для установления обстоятельств произошедшего и причин смерти. Личности погибших установлены – это мужчины 40 и 65 лет.

В ходе осмотра телесных повреждений, свидетельствующих о криминальном характере смерти, не обнаружено. Для установления причин смерти назначены судебно-медицинские экспертизы.

По результатам проверки будет принято решение в соответствии с уголовно-процессуальным законодательством.