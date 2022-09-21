В КЦ ЖДЯ состоялся праздничный концерт

16 сентября в Акционерной компании «Железные дороги Якутии» состоялся праздничный концерт, приуроченный к 25-летию прихода железной дороги на станцию Томмот.

Это поистине историческое событие состоялось в далеком 1997 году, когда впервые на станцию Томмот пришла железная дорога и было уложено «золотое звено». Закладка «Золотого звена» была доверена бригаде Николая Прокопюка и по новым рельсам пошёл первый поезд с лозунгом «Даёшь Якутск!»

Приветствуя гостей праздничного мероприятия, исполнительный директор Дмитрий Кондратов отметил трудовой подвиг транспортных строителей. И это был, без преувеличения, подвиг — реалии того времени были таковы, что финансирование строительства было крайне недостаточным. Потребовалось пять лет, чтобы дотянуть от Алдана до Томмота стальную дорогу протяженностью 81 км.

«В этих условиях приход магистрали в Томмот стал большой победой, как руководства республики, так и всего коллектива транспортных строителей и важным рубежом на пути к Якутску» — сказал Дмитрий Кондратов.

Открыл праздничный концерт участник, дипломант и лауреат многих конкурсов и фестивалей, обладатель первой премии в номинации «Эстрадная песня» в международном конкурсе «Там, где праздник» в Испании, победитель конкурса «Серебряная нота Туймаады» в номинации «Эстрадная песня» Леонид Анциферов.

Также поздравили гостей артисты из Хабаровска — Кавер-группа «Vita» и Куша’ЕМ шоу с музыкально-театральный перфомансом.

Специальным гостем праздничного концерта стала Вокальная группа «Кватро», известная в России и далеко за ее пределами. Они являются лидерами в жанре Classical Crossover в России, почти 20 лет творческой деятельности, более 100 авторских проектов, более 700 тысяч проданных билетов на концерты, более 50 миллионов просмотров видео на YouTube, живые концерты на крупнейших мировых площадках.

Концерт никого не оставил равнодушным и подарил всем праздничное настроение.

Культурный центр АО «АК «ЖДЯ» открыл свои двери в феврале 2021года. На открытии генеральный директора АО «АК «ЖДЯ» Василий Шимохин сказал, что двери центра будут открыты не только для железнодорожников, но и для жителей района. Он выразил надежду, что «благодаря Культурному центру будут открыты новые таланты, он даст импульс творческому развитию сотрудников компании, позволит приумножить культурные достижения коллектива и увеличить его сплоченность. Без сомнения, это заведение культуры станем местом встречи творческих, активных и инициативных людей, в первую очередь, молодежи, а также ветеранов». И эти слова оправдывают себя. Сегодня это поистине сердце культурной и общественной жизни Алданского района.