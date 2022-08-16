В каждой погоде свои прелести

На большей территории Якутии небольшой, местами умеренный, на севере Мирнинского района сильный дождь, на Колыме погода преимущественно без осадков. Ветер умеренный, при грозах и на побережье Арктики порывистый ветер до 15-17 м/с. Температура воздуха ночью +10+15°, на севере и при прояснении +5+10°, на северо-западе 0,+5°, днём +18+23°, на Колыме и при дожде +13+18°.

Синоптики предупреждают, что в ближайшие сутки, 16 августа, на севере Мирнинского района дождь, местами сильный. В Усть-Майском, Кобяйском, Жиганском, Алданском, Нерюнгринском, Томпонском районах местами гроза, при грозе порывистый ветер до 15-17 м/с.

В Якутске ночью умеренный, днем небольшой дождь, ветер юго-восточный 4-9 м/с, порывы 9-14 м/с., днем +20+22°.