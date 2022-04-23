В Казани сегодня стартовал чемпионат России по мас-рестлингу, где участие принимают команды из 33 регионов. По итогам мандатной комиссии определено, что в соревнованиях примут участие сильнейшие спортсмены из 33 регионов страны, что на пять субъектов больше, чем ожидалось ранее, сообщает ЯСИА. Якутия представлена двумя составами — всего 14 спортсменов. Победители получат право представить Россию на чемпионате мира в Якутске.

В первый день чемпионата России выйдут мас-рестлеры весовых категорий среди мужчин до 60, 70, 80, 105, 125 кг, среди женщин до 55 и 75 кг. Напомним, что победители данного соревнования получат право выступить на чемпионате мира в составе сборной страны.

Серьезнейшая конкуренция ожидается в категории до 125 кг среди мужчин, где Якутию представят Эрчим Баппагай из Верхневилюйского улуса и Михаил Гоголев из Усть-Алданского улуса. Здесь одними из фаворитов считаются москвич Роман Калинин и Иван Галкин из Калужской области. Чемпиону Якутии Эрчиму Баппагаю предстоит доказать, что он является достойным претендентом, чтобы представить Россию на чемпионате мира в Якутске.

На помосте зрители также увидят в категории до 105 кг двукратного чемпиона мира Дмитрия Попова, а также Василия Сивцева, который вошел в состав сборной Якутии через чемпионат Дальнего Востока. В весе до 80 кг от республики заявлены Дьулустан Ноговицын и Семен Атаков, Ньургун Антонов и Александр Пшенников выступят в категории до 70 кг, среди наилегчайших мужчин (до 60 кг) якутяне смогут поболеть за Артура Жиркова и Василия Муксунова.

В женском дивизионе до 55 кг за Якутию представлены Наталья Черноградская и Татьяна Дьячковская, в весе до 75 кг — Ирина Севрюк и Лия Плотникова.