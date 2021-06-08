В Казани начала работу якутская школа разработки компьютерных игр и 3D рисования. Проект разработан в рамках сотрудничества Якутии и Татарстана.

«Сегодня мы открыли филиал анимационной студии «RUM» в Казани. Теперь дети, живущие в Татарстане, могут освоить азы анимации и программирования, чтобы в дальнейшем развивать креативные индустрии Республики Татарстан. Это проект с дальнейшей перспективой для обоих сторон. Якутские компании расширяют свое присутствие в других регионах России», – отметил Анатолий Семенов, министр инноваций, цифрового развития и инфокоммуникационных технологий Республики Саха (Якутия).

Это четвертый город, в котором представлена компания. Филиалы студии уже работают в г. Якутске, Владивостоке и Санкт-Петербурге. Казанский филиал анимационной студии будет базироваться в креативном кластере «Штаб». 5 июня студия провела пробные занятия, первая группа обучения стартовала сегодня. Во время открытия руководителю анимационной студии Игорю Шарину вручили государственную награду «100 лет образования Татарской автономной ССР». Такой медалью награждают граждан, внесших вклад в развитие государственности Татарстана, укрепление социально-экономического потенциала, межнационального и межконфессионального согласия.

RUM Animation studio работает с 2017 года. Компания является резидентом Технопарка «Якутия». За время работы студия выпустила более 1500 учеников по всей республике. Миссия компании – профессиональная подготовка кадров. Студия обучает детей по направлениям скетчинг, 2D рисование, 3D моделирование, анимация и программирование на программе EA4.