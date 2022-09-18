В Казахстане вышла книга Арсена Томского

Книга предпринимателя Арсена Томского «inDriver: от Якутска до Кремниевой Долины» вышла в Казахстане. Об этом сообщает её автор в телеграм-канале:

В Казахстане вышла в свет версия моей книги на казахском языке. Это результат работы фонда WikiBilim во главе с его идейным вдохновителем и лидером Рауаном Кенжеханулы по популяризации казахского языка. Спасибо Рауану и его команде за интерес к нашей истории, перевод и публикацию книги! Уже скоро книга будет в основных книжных магазинах Алматы, Астаны и других городов страны, а также в сотнях школьных библиотек Казахстана. Аудиоверсия доступна в мобильном приложении KITAP. Я очень рад, что книга будет мотивировать ребят в Казахстане, что через нее мы можем делиться своим опытом и знаниями. Керемет!