19.10.2019
14:55
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Культура & Образование

В Казахстане проходят съемки якутского фильма

На днях съемочная команда «Охоты на Севере» прилетела в Алматы, чтобы доснять «казахскую» часть фильма.

«Охота на Севере» — это новый фильм «ДетСата» и совместный проект «Сахафильма» и «Казахфильма».

Вчера, по словам Прокопия Иванова, на Коктюбе прошли съемки одной большой и важной сцены.

Источник: https://www.instagram.com/p/B3v-3-5o2m5/ https://www.instagram.com/p/B3rjK_SIXRO/
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