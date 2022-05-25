В Казахстане пресекли контрабанду бивней мамонтов и носорогов из Якутии

Суд в Нур-Султане приговорил гражданина Казахстана к четырем с половиной годам лишения свободы за попытку контрабандного вывоза в Китай бивней мамонтов и доисторических носорогов, добытых в Якутии, на сумму 1 миллиард тенге (2,4 миллиона долларов). Суд также передал основную часть бивней в Национальный музей Казахстана, а оставшиеся — якутским предпринимателям, их законным владельцам, сообщает тгк КримЯкутия

Как сообщает тгк@ztb_qaz, останки древних мамонтов были привезены в Казахстан из Республики Саха (Якутия), которая находится в составе Российской Федерации. Дальше контрабанду хотели отправить в КНР. По оценкам экспертов, вес нелегального груза составлял более 5 тонн, а стоимость превышала 1 млрд тенге. Нарушитель обратился в госорганы РК для получения лицензии на вывоз. Однако представленные заключения были подписаны российским специалистом, лишённым аккредитации. В документах были ложные выводы об отсутствии культурной ценности предметов.