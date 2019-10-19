В Казахстане поставили пьесу по роману якутянина

Григорий Томский, профессор математики, живущий во Франции, написал в 2001 году роман об Аттиле – «Друзья Аттилы».

17-18 октября в Театре драмы им. Ауэзова в Алматы состоялась премьера постановки по мотивам этого романа.

Известно, что Томский со студенческих лет интересуется историей гуннов и тюрок и считает, что в жилах якутов течет гуннская кровь.

Вот что говорит сам автор в описании к книге: