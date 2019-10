В Казахстане поставили пьесу по роману якутянина

View this post on Instagram

На основе исторического романа моего отца про Аттилу, вождя гуннов, в Казахстане поставили пьесу. Поздравляю отца с большим творческим успехом! Французский писатель, рожденный в Якутии, вдохновляет людей за тысячи километров от него, рассказывая историю о далеком, легендарном предке наших народов. Класс!