Культура & Образование
В Казахстане поставили пьесу по роману якутянина
Григорий Томский, профессор математики, живущий во Франции, написал в 2001 году роман об Аттиле – «Друзья Аттилы».
17-18 октября в Театре драмы им. Ауэзова в Алматы состоялась премьера постановки по мотивам этого романа.
Известно, что Томский со студенческих лет интересуется историей гуннов и тюрок и считает, что в жилах якутов течет гуннская кровь.
Вот что говорит сам автор в описании к книге:
«Мой роман об Аттиле и его друзьях посвящен анализу великих исторических тайн, связанных с ним:
— Сущности отношений между Аттилой и Аэцием;
— Загадкам Каталаунской битвы;
— Тайне встречи Аттилы и папы Леона в Италии.
Форма художественного произведения позволяет, кроме логического анализа исторических событий, создать психологические портреты участников этих событий и понять глубже мотивы их действий».
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