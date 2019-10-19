19.10.2019
16:06
91

Культура & Образование

В Казахстане поставили пьесу по роману якутянина

Григорий Томский, профессор математики, живущий во Франции, написал в 2001 году роман об Аттиле – «Друзья Аттилы».

17-18 октября в Театре драмы им. Ауэзова в Алматы состоялась премьера постановки по мотивам этого романа.

Известно, что Томский со студенческих лет интересуется историей гуннов и тюрок и считает, что в жилах якутов течет гуннская кровь.

Вот что говорит сам автор в описании к книге:

«Мой роман об Аттиле и его друзьях посвящен анализу великих исторических тайн, связанных с ним:
— Сущности отношений между Аттилой и Аэцием;
— Загадкам Каталаунской битвы;
— Тайне встречи Аттилы и папы Леона в Италии.
Форма художественного произведения позволяет, кроме логического анализа исторических событий, создать психологические портреты участников этих событий и понять глубже мотивы их действий».

Источник: https://www.instagram.com/p/B3ydkJQJ029/
Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш
Whatsapp +7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!
Система Orphus
Наверх