25.02.2022
12:53
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Общество

В кассах ГАВС — субсидированные авиабилеты по прописке в Якутии!

Внимание! В кассах ГАВС снова в продаже авиабилеты по субсидии для всех граждан РФ:

— по прописке в ДФО (в Якутии в том числе)
— по льготным категориям

ЯКУТСК-МОСКВА-ЯКУТСК НА ВСЕ ЛЕТО!

Стоимость билета:

  • По прописке 10385₽
  • По категориям: 8185₽
  • Дети до 12 лет: 6435₽

С багажом 23 кг., в одну сторону. Количество мест ограничено.

КАССЫ:
ул. Орджоникидзе, 8
ул. Дзержинского, 27/1

В субботу и воскресенье работают только кассы на Орджоникидзе, 8, режим работы с 9 до 17 часов, без перерыва.

Фото: SakhaLife
Источник: t.me/balabkinaov
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