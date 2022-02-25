В кассах ГАВС — субсидированные авиабилеты по прописке в Якутии!

Внимание! В кассах ГАВС снова в продаже авиабилеты по субсидии для всех граждан РФ:

— по прописке в ДФО (в Якутии в том числе)

— по льготным категориям

ЯКУТСК-МОСКВА-ЯКУТСК НА ВСЕ ЛЕТО!

Стоимость билета:

По прописке 10385₽

По категориям: 8185₽

Дети до 12 лет: 6435₽

С багажом 23 кг., в одну сторону. Количество мест ограничено.

КАССЫ:

ул. Орджоникидзе, 8

ул. Дзержинского, 27/1

В субботу и воскресенье работают только кассы на Орджоникидзе, 8, режим работы с 9 до 17 часов, без перерыва.