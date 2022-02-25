25.02.2022
12:53
356
Общество
В кассах ГАВС — субсидированные авиабилеты по прописке в Якутии!
Внимание! В кассах ГАВС снова в продаже авиабилеты по субсидии для всех граждан РФ:
— по прописке в ДФО (в Якутии в том числе)
— по льготным категориям
ЯКУТСК-МОСКВА-ЯКУТСК НА ВСЕ ЛЕТО!
Стоимость билета:
- По прописке 10385₽
- По категориям: 8185₽
- Дети до 12 лет: 6435₽
С багажом 23 кг., в одну сторону. Количество мест ограничено.
КАССЫ:
ул. Орджоникидзе, 8
ул. Дзержинского, 27/1
В субботу и воскресенье работают только кассы на Орджоникидзе, 8, режим работы с 9 до 17 часов, без перерыва.
Фото: SakhaLife
Источник: t.me/balabkinaov
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