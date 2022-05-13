В Кардиососудистом центре приступили к первым операциям на ангиографе

В новом Кардиососудистом центре якутские хирурги начали выполнять высокотехнологичные операции на сосудах сердца на уникальном оборудовании – ангиографе с интегрированным ультразвуком. Первые операции пациентам с тяжёлой коронарной патологией были сделаны в день открытия Кардиососудистого центра, 30 апреля.

«Отличием данного оборудования является интегрированный внутрисосудистый ультразвук. В России это пятый по счёту высокотехнологичный аппарат и единственный на Дальнем Востоке и в Сибири», – рассказывает заведующий отделением рентгенохирургических методов диагностики и лечения Кардиососудистого центра Республиканской больницы № 1 – Национального центра медицины Леонид Павлов.

Ультразвук при таких операциях и раньше использовался, но был отдельной установкой. А в новом аппарате УЗИ интегрирован в сам ангиограф, что позволяет проводить внутрисосудистые ультразвуковые исследования прямо во время операции. «Применение таких методов, как внутрисосудистый ультразвук, позволяет объективно и достоверно определить тактику выполнения операции, подобрать оптимальный инструментарий для каждого индивидуального поражения коронарного и периферического русла, тем самым повысить эффективность проведения оперативного вмешательства, а также достоверно снизить количество серьезных постоперационных осложнения», – пояснил хирург.

Использование ангиографической системы со встроенным ультразвуком позволяет менять тактику хирургического вмешательства прямо во время проведения операции. И такой уникальный случай уже был в практике хирургов в новом центре. Одному из пациентов по заранее проведённой коронарографии предполагали сделать инплантацию стента совершенно другой длины. «Но, во время проведения операции благодаря проведению внутрисосудистого ультразвука установили, что на самом деле атеросклеротическая бляшка распространяется на более протяжённом участке от критического места сужения. Ультразвук показал, что у пациента сужение ещё более выражено на ангиографически здоровом участке и составляло более 80%. Мы смогли определить точную локализацию патологического процесса, подобрали стент соответствующего размера. В итоге отдалённый прогноз у данного пациента будет значительно лучше, так как некорректно подобранный и имплантированный размер стента в скором времени привёл бы к развитию рестеноза стента, а оставшаяся непокрытым каркасом атеросклеротическая бляшка неизбежно в дальнейшем привела бы к инфаркту», – отметил Леонид Павлов.

В аппарате есть и другая опция – моментальное определение фракционного резерва кровотока. Эта опция помогает определить, насколько значимо сужение коронарного сосуда для пациента, необходимо ли стентировать сосуд или можно обойтись консервативным лечением.

Стентирование – это миниинвазивная операция, без разрезов. Стент — это имплант, каркас, который устанавливается в сосуд на месте сужения. Если кардиохирурги для коррекции ишемической болезни делают разрез грудной клетки, то эндоваскулярная операция делается через инвазивный доступ, чаще через лучевую артерию, путём прокола. Он отличается от шунтирования тем, что доставляет пациенту минимум травматичности, имеет короткий реабилитационный период, а самое главное – делается без общего наркоза, под местным обезболиванием, и пациент во время операции находится в сознании. После восстановления коронарной артерии все симптомы – одышка, боль, невозможность выполнения физической нагрузки – проходят сразу, так как в сосудах восстанавливается нормальный кровоток.

Все операции для населения бесплатные, так как входят в систему обязательного медицинского страхования.

Операцию проводили якутские хирурги, поддержку в операционной оказали академик Российской академии наук, профессор, заведующий отделом лучевой диагностики НИИ имени Н.В. Склифосовского, заведующий кафедрой лучевой диагностики Первого МГМУ имени Сеченова Леонид Коков и врач-хирург лучевой диагностики Научного медицинского исследовательского института акушерства, гинекологии и перинатологии имени академика В.И. Кулакова Дмитрий Акинфиев.

Напомним, Глава Якутии Айсен Николаев отметил, что благодаря уникальному объекту, оснащённому лучшим оборудованием и нашим врачам, жители республики получили возможность проведения высокотехнологичных операций, не выезжая из республики. Новый Кардиососудистый центр в Якутске стал одним из самых современных кардиоцентров, в котором созданы максимально комфортные условия для пациентов и медработников. Восьмиэтажное здание нового центра возведено на территории площадью 15,500 квадратных метров. Основной задачей центра является планомерная работа по снижению уровня сердечно-сосудистых заболеваний, улучшение качества оказания медицинской помощи больным.