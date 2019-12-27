27.12.2019
16:30
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Общество

В Капитоновском доме-интернате состоялся праздничный концерт

Праздник в рамках благотворительной акции Окружной администрации «5 шагов к Новому году» состоялся 26 декабря в Капитоновском доме-интернате для престарелых и инвалидов им. В.И. Кононова.

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Сотрудники финансово-экономического блока Окружной администрации подготовили небольшой праздничный концерт, выступили с танцевальными и песенными номерами. Специалисты департамента экономики станцевали якутский танец «Чэмэлиинэ», а сотрудники управления муниципальных закупок провели веселую викторину с призами. Приглашенным участником праздничного концерта стал известный певец Лэгэнтэй, исполнивший песни на русском и якутском языках. 

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Руководитель МКУ «Агентство земельных отношений» Игнатий Попов и начальник Департамента экономики Татьяна Корякина в образе Деда Мороза и Снегурочки поздравили проживающих в доме-интернате с наступающими праздниками и вручили подарки.

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Благотворительная акция «Пять шагов к Новому году» впервые стартовала в 2018 году по инициативе главы городского округа «город Якутск».

Согласно условиям акции каждый заместитель главы города Якутска вместе с подведомственными структурами собственными силами организует и проводит предновогоднее мероприятие в социальном учреждении. В Капитоновском доме-интернате акция прошла во второй раз.

Фото: Департамент по связям с общественностью и взаимодействию со СМИ ОА г. Якутска
Источник: Департамент по связям с общественностью и взаимодействию со СМИ ОА г. Якутска
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