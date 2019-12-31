31.12.2019
12:02
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Происшествия

В канун Нового года Покровск остался без воды

ЧП в Покровске Хангалассого района в Якутии. Видео @nvk_khangalas ЧП‼️ • …
Кадры с места прорыва трубопровода и комментарий директора ЗАО «Хангаласский газстрой» Юрия Бецы

Источник: https://www.instagram.com/p/B6uEG1SIK0g/
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