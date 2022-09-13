13.09.2022
18:32
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Происшествия
В Канглассах пришел свет
По вине дорожников произошло повреждение кабельной линии в поселке Кангалассы 13 сентября в 12-11 произошло отключение ВЛ 6 кВ Л-Поселок-1 с ПС 110 кВ Кангалассы, сообщает пресс-служба Центральных электрических сетей ПАО «Якутскэнерго».
Установлено, что в результате несогласованных работ ремонтной бригадой дорожных служб в охранной зоне действующей электроустановки, была повреждена кабельная линия 6 кВ. Под ограничением оказались 800 энергопотребителей поселка. Бригада энергетиков ЦЭС оперативно выехала на осмотр и в 12-28 приступила к отключению и ремонту поврежденного участка. В 14-26 электроснабжение потребителей, запитанных с ВЛ 6 кВ Л-Поселок 1 с ПС 110 кВ Кангалассы, было восстановлено. В данное время ограничений нет.
Фото: пресс-службы
Источник: Пресс-служба Якутскэнерго
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