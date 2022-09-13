В Канглассах пришел свет

По вине дорожников произошло повреждение кабельной линии в поселке Кангалассы 13 сентября в 12-11 произошло отключение ВЛ 6 кВ Л-Поселок-1 с ПС 110 кВ Кангалассы, сообщает пресс-служба Центральных электрических сетей ПАО «Якутскэнерго».

Установлено, что в результате несогласованных работ ремонтной бригадой дорожных служб в охранной зоне действующей электроустановки, была повреждена кабельная линия 6 кВ. Под ограничением оказались 800 энергопотребителей поселка. Бригада энергетиков ЦЭС оперативно выехала на осмотр и в 12-28 приступила к отключению и ремонту поврежденного участка. В 14-26 электроснабжение потребителей, запитанных с ВЛ 6 кВ Л-Поселок 1 с ПС 110 кВ Кангалассы, было восстановлено. В данное время ограничений нет.