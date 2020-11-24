В Канаде вышла книга «ГЕОКУЛЬТУРЫ: российские методики по Арктике»

В эти дни в Канаде (Университет Квебек, Монреаль) вышла в печати коллективная монография ученых Лаборатории комплексных геокультурных исследований Арктики «ГЕОКУЛЬТУРЫ: российские методики по Арктике», в которой раскрываются разные дискурсы осмысления Севера и Арктики.

В монографию вошли статьи зарубежного исследователя Д. Шартье «Une méthodologie arctique intégrée venue du froid : l’apport de la Yakoutie» (Интегрированная арктическая методология холода: вклад Якутии) и отечественных ученых Д.Н. Замятина «L’ontologie du froid, les images culturelles et les représentations de paysages culturels des villes du Nord et de l’Arctique» (Онтология холода, культурные образы и представления культурных ландшафтов северных и арктических городов), Е.Н. Романовой и О.Э. Добжанской «Les gens qui s’endorment pour l’hiver». Étude du chronotope mythopoétique : vers une anthropologie du froid» (Люди, засыпающие на зиму. Изучение мифопоэтического хронотопа: к антропологии холода) и О.А. Лавреновой «Paysages culturels de l’Arctique. Inversion de l’axe axiologique du monde occidental» (Культурные ландшафты Арктики. Инверсия аксиологической оси западного мира).

Российские ученые большое внимание уделяют взгляду «изнутри» мирочувствованию коренных народов Севера.

«Переведенные и собранные в этой книге статьи свидетельствуют о живучести размышлений об Арктике в культурном и социальном контексте Сибири. У нас мало контактов с российскими исследователями в рамках исследований Севера и Арктики, и еще меньше – с теми, кто живет на холодных территориях Сибири. Кроме того, отношения с Республикой Саха (Якутия) раскрывают интересный потенциал сотрудничества, в том числе в сфере образования, коренных народов, культурных исследований, а также в общем понимании холодного мира. Якутия, с ее драматическими тепловыми отклонениями и рекордами холода в городских условиях, а также с привлечением коренных народов к работе учреждений культуры и образования, позволяет лучше понять сложность арктического культурного пространства» [фрагмент из введения редактора книги Д. Шартье].

Книга издана на французском языке.

Издание осуществлено при поддержке Международной исследовательской лаборатории по воображению Севера, зимы и Арктики, под руководством Д. Шартье, в сотрудничестве с Фондом UQAM, Энергир, факультетом французского языка Института языков зарубежных и региональных исследований Северо-Восточного федерального университета и Лаборатории комплексных геокультурных исследований Арктики в Якутске.

Доклады, которые легли в основу глав данной книги, впервые были представлены на совместном симпозиуме Квебекского университета в Монреале и Северо-Восточного федерального университета, при поддержке проекта РФФИ № 18-09-2011 «Организация международного междисциплинарного симпозиума “Преимущество холода. Города и вечная мерзлота: традиции, нововведения, творческие способности”» под руководством Л.С. Заморщиковой и Е.Н. Романовой в 2018 году.

Ссылка на ознакомление с книгой «Géocultures. Méthodologies russes sur l’Arctique, Montréal, Imaginaire Nord, coll. «Isberg», 2020: https://archipel.uqam.ca/13509/1/222059472.pdf